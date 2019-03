Protocollo Abi, intesa con Assoconfidi per credito a PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'obiettivo è quello riuscire adelle micro, piccole e medie imprese e di rilanciare la collaborazione tra banche e confidi sui territori.L'impegno si sostanzia in un, nel quadro del nuovo scenario disegnato dalla riforma del Fondo di garanzia per le PMI e dalla diffusione degli schemi operativi delle garanzie di portafoglio.Tra le tematiche chiave dell'accordo spiccano quello dellodel Fondo di garanzia delle PMI, la costruzione di linee guida per il rinnovo delle convenzioni in essere tra Banche e Confidi, l', la definizione di una struttura tipo di operazione di "garanzia di portafoglio" che preveda il coinvolgimento dei confidi e che possa essere adottata dalle Regioni, una impostazione di regolare scambio dei flussi informativi tra i due soggetti in campo e la possibilità, per i confidi, di poter qualificare la propria esposizione al rischio di credito e adempiere correttamente agli obblighi segnaletici nei confronti dell'Autorità di Vigilanza.Per rendere concreto e continuativo il lavoro è anche prevista lanel quale portare avanti le iniziative indicare e discutere eventuali nuovi temi di interesse comune.