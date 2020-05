Protestano lavoratori stagionali aeroporto di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I lavoratori stagionali che operano all'aeroporto dihanno dato vita a una manifestazione davanti al Maschio Angioino, dove è iniziata stamane, nella Sala storica dei Baroni, la prima seduta delin presenza dopo la fine del lockdown.I lavoratori aeroportuali stagionali, addetti a sicurezza, gestione bagagli e customers service, protestano per chiedere tutele allo stato occupazionale della categoria.che, escluse in un primo tempo dalle misure di sostegno per l'emergenza coronavirus, hanno ottenuto di essere inclusi nel Decreto Rilancio, ottenendo il congelamento dell'anzianità a livello nazionale.A preoccupare la categoria sono le prospettive di ripresa lenta del trasporto aereo e le relative conseguenze sul piano occupazionale. Da qui la richiesta che il Consiglio Comunale di Napoli discuta della loro condizione,