Protesta latte, controproposta dei pastori sardi: subito 80 centesimi, 1 euro a regime

(Teleborsa) -questa la controproposta dei pastori sardi che rispondono, dunque, alla proposta del tavolo di confronto di alzare il prezzo delLo prevede ladi accordo sul prezzo del latte ovino presentata all'assemblea degli allevatori dal Movimento dei pastori sardi e approvata per alzata di mano. Laarriva dopo il tavolo di sabato scorso con il Ministro delle Politiche Agricolee prevede una griglia con garanzie stringenti per arrivare a unNel documento i pastori contestano alle amministrazioni dei consorzi "di tutelare e vigilare sulla produzione e sui livelli produttivi del prodotto finito;di partecipazione dei soci conferitori di latte (soprattutto conferitori di latte e industriali) all'attività sociale;nel consiglio di amministrazione e nella documentazione dei singoli produttori di latte depositata presso il consorzio".Lo ha annunciato, con un post su Facebook,, Presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano.Ora che si è dimesso il Presidente del Consorzio,per garantire un prezzo del latte iniziale adeguato ai costi di produzione con una clausola che assicuri di raggiungere l'obiettivo di un euro in tempi certi. Lo dice Coldiretti in riferimento alla controproposta dei pastori che accoglie positivamente le dimissioni di Palitta "poichè è evidentecon l'ingresso nell'amministrazione dei pastori ai quali vanno assegnate le quote di produzione".