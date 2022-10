Prosus, salta l'acquisizione da 4,7 miliardi di BillDesk

Lunedì 3 Ottobre 2022, 10:15







(Teleborsa) - Prosus, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha comunicato che è saltata l'acquisizione da 4,7 miliardi di dollari del fornitore indiano di pagamenti digitali BillDesk. L'operazione era stata annunciata il 31 agosto 2021 e il closing era subordinato al soddisfacimento di diverse condizioni sospensive, inclusa l'approvazione da parte della Competition Commission of India (CCI).



Prosus si è assicurata l'approvazione della CCI il 5 settembre 2022. Tuttavia, alcune condizioni sospensive non sono state soddisfatte entro la data di interruzione prolungata del 30 settembre 2022 e l'accordo è terminato automaticamente in conformità con i suoi termini.