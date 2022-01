Prosus, CEO acquista 10 milioni di dollari di azioni della società

(Teleborsa) - Prosus, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha comunicato che l'amministratore delegato Bob van Dijk ha acquistato circa 10 milioni di dollari di azioni della società sul mercato. È quanto emerge da un internal dealing presso l'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari. In particolare, sono state acquistate 122.750 azioni a un prezzo medio di circa 71,90 euro, per un totale di circa 8,826 milioni di euro.

Prosus ha investimenti significativi in Tencent, Mail.ru, Ctrip e DeliveryHero. Intanto, migliora l'andamento di Prosus sulla borsa di Amsterdam, dove si attesta a 71,34, con un aumento dello 0,51%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 71,9 e successiva a 73,37. Supporto a 70,43.