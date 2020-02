Prossima al lancio la sonda Solar Orbiter

(Teleborsa) - E' fissato per domenica 9 febbraio alle 23.03 ora locale (le 5:03 di lunedì 9 febbraio in Italia), il lancio della sonda Solar Orbiter, progettata e realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea con il contributo della Nasa.



La partenza avverrà dalla rampa 41 della US Air Force Station di Cape Canaveral, con un razzo Atlas V.



La sonda impiegherà circa 2 anni per raggiungere la sua orbita ellittica con il punto più vicino al Sole di 42 milioni di Km, meno di un terzo della distanza media Terra-Sole che è di circa 150 milioni di km.



La missione ha come obiettivo lo studio delle regioni polari del Sole per contribuire ad approfondire la conoscenza della nostra Stella e i campi di interazione con la Terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA