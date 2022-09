ProSiebensat acquista Joyn da Warner Bros Discovery, rivede guidance

(Teleborsa) - ProsiebenSat.1, gruppo televisivo tedesco che ha MFE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) come maggiore azionista, ha. Discovery. La joint venture è stata costituita con Discovery nel 2017 e opera sotto il nome di Joyn dal 2019. Con oltre 30 milioni di download di app e 4 milioni di utenti unici al mese, lasi è affermata saldamente sul mercato dopo tre anni."Acquisendo tutte le azioni di Joyn, stiamodel gruppo ProSiebenSat.1 - ha commentato Rainer Beaujean, Group CEO - Con il lancio di Joyn come piattaforma di puro streaming tre anni fa, ora lo stiamo rendendo il primo punto di contatto nel nostro ecosistema digitale, beneficiando così delle sinergie all'interno del gruppo"."A seguito dell'acquisizione completa, Joyn saràdel 2022 - ha spiegato Ralf Peter Gierig, Group CFO - Come previsto, il gruppo sarà inizialmente influenzato a il livello di EBITDA rettificato. Tuttavia, il gruppo prevede ancora che l'utile netto rettificato di quest'anno sarà intorno al livello dell'anno precedente".Per l'anno finanziario 2022, idi circa 4,375 miliardi di euro (con una variazione di più/meno 75 milioni di euro) rimangono invariati nonostante il consolidamento nel quarto trimestre. Allo stesso tempo, ProSiebenSat.1 prevede una riduzione dell'di circa 25 milioni di euro per l'esercizio 2022 a causa del consolidamento di Joyn (in precedenza, la quota del 50% della società era iscritta al patrimonio netto nel risultato finanziario), aspettandosi ora un valore di 780 milioni di euro (con una variazione invariata di più/meno 25 milioni di euro).