Prosiebensat 1 fa gola a molti e balza a Francoforte

(Teleborsa) - Grande giornata per Prosiebensat.1, l'operator satellitare tedesco, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,79% alla Borsa di Francoforte.Il titolo beneficia dell'. Dopo una serie di acquisti consecutivi,del capitale ed ora è il turno del Fdel capitale e diventa ila. In realtà, si tratta di un grande "ritorno" nel capitale della emittente tedesca, dove KKR è stata presente fino al 2014 con il Fondo Permira e deteneva la maggioranza. Davanti al fondo c'è ldel capitale e tiene la seconda posizione.Tornando alla performance di Prosiebensat 1 in borsa, su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prosiebensat.1 rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,68 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,41. L'equilibrata forza rialzista di Prosiebensat.1 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,95.