Prorogata continuità territoriale con la Sardegna

(Teleborsa) - La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto di proroga al 31 dicembre 2020 dei voli in continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola in scadenza il 16 aprile prossimo. Il decreto del Mit riguarda i collegamenti tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano.



I voli da Cagliari e Alghero sono gestiti da Alitalia, che dovrà limitarsi a firmare la convezione con la Regione. Per quanto riguarda Olbia, stante lo stato di liquidazione di Air Italy, che pure si era offerta di operare i voli senza fruire di contributi pubblici, si pensa a un affidamento con procedura di emergenza. Alitalia sarebbe pronta a subentrare, ma l'opportunità vale anche per altri vettori.









