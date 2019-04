Proposta per liberalizzazione traffico passeggeri ferroviario in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha presentato alla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza spagnola (CNMC) e alle compagnie ferroviarie il progetto di modifica della(RFIG) 2019, che contiene gli aspetti che disciplineranno la liberalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri.Adif punta a un'attenta e trasparente selezione delle aziende interessate, preferibilmente attraverso accordi quadro, che garantiranno l'accesso alla rete per i successivi dieci anni. La pubblicazione dell'edizione finale della Dichiarazione sulla rete avverrà il 1° luglio, mentre fino al 31 dello stesso mese le aziende potranno presentare le loro richieste di capacità in base all'accordo quadro, che saranno prese tutte in analisi da Adif fino al 31 ottobre, con l'obiettivo di fornire servizi all'utenza su scala nazionale entro il 14 dicembre 2020.Gli accordi presenteranno tre opzioni o pacchetti, della durata di dieci anni. In questo modo è facilitato che almeno tre compagnie ferroviarie possano operare in modo ottimale e attuare il processo di liberalizzazione promosso dal quarto pacchetto ferroviario dell'Unione europea. Gli assi in cui sono strutturati i pacchetti sono i seguenti: