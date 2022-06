Promotica, Michele Grazioli acquista 1,09% capitale da AD

Giovedì 30 Giugno 2022, 19:30







(Teleborsa) - Nella giornata odierna è stato dato seguito all'accordo annunciato lunedì tra il principale azionista di Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, e Grazioli Holding, società riconducibile al consigliere Michele Grazioli.



Quest'ultima ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, 175.000 azioni ordinarie di Promotica da Dieci.Sette, società posseduta dall'AD Diego Toscani, rappresentative di circa l'1,09% del capitale, ad un prezzo di 3 euro ciascuna per un controvalore complessivo di 525.000 euro.



Dieci.Sette rimane il primo azionista con l'80,43% del capitale, seguito da Giochi Preziosi con il 3,11% e Grazioli Holding con l'1,09%. Il mercato ha in mano il 15,37%.