Promotica, crescita a doppia cifra dei ricavi semestrali

(Teleborsa) - Promotica chiude il primo semestre con ricavi pari a 45,2 milioni di euro, in crescita di circa il 93,3%, rispetto ai 23,4 milioni del primo

semestre 2021.



L'EBITDA risulta pari a 2,8 milioni al 30 giugno 2022, con un EBITDA Margin del 6,1%, rispetto ai 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2021.



Il Risultato Netto è pari a circa 1,3 milioni, dopo aver spesato oneri finanziari per 0,3 milioni, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per 0,02 milioni e imposte per circa 0,6 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2021



L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è passivo (debito) e pari a 24,5 milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni registrati al 31 dicembre 2021.