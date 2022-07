Promotica, commesse per 9 milioni di euro da Coop

Mercoledì 13 Luglio 2022, 20:15







(Teleborsa) - Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha ottenuto una commessa di oltre 5 milioni di euro per Coop Alleanza 3.0 e una di 4 milioni di euro per Unicoop Firenze, per un totale di oltre 9 milioni di euro. Le due operazioni, con durata fino ad agosto, rinnovano la collaborazione di Promotica con le associate dell'insegna Coop. Fin dal 2011, la società ha instaurato con le cooperative relazioni di lungo termine, ed oggi Coop Italia è, tramite le sue associate, il principale cliente di Promotica.



"Tagliamo il traguardo di metà anno con l'avvio di due importanti commesse per le attività promozionali delle insegne Coop Italia, storicamente nostro principale cliente di riferimento - ha commentato l'AD Diego Toscani - Dopo la svolta di inizio anno con la campagna "Ariapaerta" per Coop Italia, che per la prima volta ci ha permesso di ottenere il riconoscimento nazionale della nostra collaborazione con Coop, prosegue con successo la nostra proposta loyalty per le insegne territoriali del sistema cooperativo".