Promotica, closing acquisizione di ramo d'azienda da Giglio Group

Venerdì 4 Marzo 2022, 18:45







(Teleborsa) - Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda Incentive & Loyalty di proprietà da Giglio Group, società quotata sul Euronext STAR Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto. L'operazione era stata annunciata il 1° marzo. Il closing è avvenuto tramite il pagamento da parte di Promotica di 1.200.000 euro con risorse proprie (fatto salvo l'importo pattuito a titolo di garanzia pari a 150.000 euro rispetto ad eventuali sopravvenienze passive).



L'operazione permette a Promotica di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore loyalty, tramite il potenziamento del proprio expertise in ambito Martech, ossia l'utilizzo di software e piattaforme per la gestione e l'analisi dei dati, al fine di proporre programmi di fidelizzazione tailor made ed ottenere un maggior ingaggio delle community alle quali sono indirizzate le operazioni loyalty.