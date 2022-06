Promotica acquista Mercati per 7 milioni di euro. Ampliata la catena del valore

(Teleborsa) - Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha siglato un accordo quadro con l'azionista venditore Guglielmo Di Silvio per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati, azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 luglio 2022, mentre il corrispettivo è di 7 milioni di euro.

"L'acquisizione di Mercati rappresenta per noi la terza operazione straordinaria realizzata in pochi mesi, chiaro indicatore della nostra volontà di crescere velocemente - ha commentato l'AD Diego Toscani - Dopo l'integrazione di Grani & Partners a novembre 2021 e il consolidamento della nostra expertise in ambito digitale con l'acquisizione a marzo 2022 del Ramo Incentive e Loyalty di Giglio Group, questa nuova iniziativa ci permette di giocare un ruolo determinante anche a valle della progettazione vera e propria delle operazioni loyalty, internalizzando la produzione di prodotti e articoli che possono poi essere utilizzati come premi per le campagne e permettendoci di ampliare il nostro target di clienti di riferimento".

Mercati ha oltre 900 clienti, di cui circa 800 fanno parte della categoria Retail, mentre i restanti sono riconducibili al settore Industria (mercato SMU). Tra i principali clienti ci sono aziende come Vorwerk, Unieuro, Caffè Borbone, Natfood, Terre Ducali, Stanhome. L'azienda, nata nel 2005 e con uffici a Levico Terme (TN), ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a 7,9 milioni di euro, un EBITDA pari a 1,2 milioni di euro (EBITDA Margin pari al 14,6%) e un utile netto pari a 0,8 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 2,4 milioni di euro (Debito). Il Fatturato è realizzato totalmente sul mercato italiano.

Il corrispettivo è corrisposto come segue: 1.500.000 euro a titolo di caparra confirmatoria corrisposta in denaro in data odierna; 3.000.000 euro corrisposti in denaro alla data del perfezionamento dell'operazione; 2.500.000 euro corrisposti alla data del perfezionamento dell'operazione attraverso la sottoscrizione da parte dell'azionista venditore di 833.333 azioni Promotica di nuova emissione.

Guglielmo Di Silvio sarà nominato nel consiglio di amministrazione di Promotica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al completamento dell'operazione. Fino al quel momento, sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inizio il giorno successivo rispetto al perfezionamento dell'operazione con uno stipendio annuo netto di 180.000 euro. Per tutto il tempo in cui Mercati rimarrà società totalmente partecipata da Promotica, Di Silvio rivestirà la carica di amministratore unico di Mercati.