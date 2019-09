© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A dirlo ènel suo Rapporto di settembre 2019 sulle previsioni macroeconomiche che stima ilRispetto al passato, il rallentamento sembra avere però "", con il coinvolgimento in particolare del ", checon gli scambi globali calati nel secondo trimestre di quest'anno, per la prima volta dal 2009".L'Istituto, specificando che "in un quadro in cui la politica monetaria non può più' produrre effetti rilevanti, la".In riferimento all', la previsione del, con latra i Paesi che soffrono maggiormente la frenata negli scambi commerciali."I governi con alto potenziale di spesa - sueggerisce Prometeia - dovrebbero aumentare gli investimenti pubblici.(piano da 120 miliardi), Prometeia stima "".Per quanto riguarda l', l'istituto conferma la previsione di una, mentre ha leggermente rivistoSecondo Prometeia, gli effetti negativi di un quadro internazionale peggiore saranno, con una politica di bilancio che resta blandamente espansiva. "L'Italia beneficia della riduzione dei tassi e del rischio sovrano: una nuova occasione per riportare il debito pubblico su un sentiero decrescente e riavviare le riforme strutturali", rileva l'istituto.Il, grazie in particolare alla: il differenziale tra i rendimenti del titolo italiano e di quello tedesco è atteso nel 2020-2022 in media intorno a 120 punti base.(interventi restrittivi per 18 miliardi, misure espansive per 4), che andranno a contenere il deficit, contando anche una riduzione della componente tributaria del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e un taglio lineare delle tax expenditures.