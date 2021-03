24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Angela Merkel corre ai ripari, dopo la reazione di generale contrarietà scatenata in Germania alle decisioni prese all'ultima conferenza Stato-Regioni, dove è stato stabilito il blocco di tutto fra il 1 e il 5 aprile, con la chiusura di tutto (compresi i supermercati) e il prolungamento delle misure di lockdown fino al 18 aprile.



I giornali di oggi hanno aperto con titoli molto critici, contestando l'assenza di piani, di fantasia e di coraggio nella politica sulla pandemia. "Senza piano, senza idee, senza coraggio", strilla la Bild.

Revocato, dunque, il lockdown rafforzato. La decisione era nell'aria: questa mattina, infatti, a sorpresa, la Cancelliera aveva convocato a sorpresa i ministri Presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid, come annunciato dal presidente della Cdu Armin Laschet che aveva parlato al consiglio regionale della Vestfalia. L'invito era arrivato dopo le forti critiche alle conclusioni del vertice notturno di due giorni fa.

E' un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo", ha detto Angela Merkel in uno statement tenuto subito dopo la conferenza blitz fra Stato e Regioni durante la quale ha annullato il super lockdown dei giorni di Pasqua. "So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine", ha aggiunto la cancelliera.

Intanto, continuano a precipitare nei sondaggi i conservatori di Angela Merkel: stando al sondaggio Forsa di oggi, l'Unione (Cdu-Csu) avrebbe perso altri 3 punti, scivolando al 26% dei consensi. Sempre più vicini i Verdi di Robert Habeck e Annalena Baerbock con il 22% (+1). Resta ferma al 16 l'SPD di Olaf Scholz. A incidere pesantemente su questi risultati, gli affari sulle mascherine che hanno portato a

diverse dimissioni fra i deputati della Cdu e della Csu, ma anche la crescente frustrazione per la gestione del Covid, nella

Germania che era pronta a prolungare il lockdown (iniziato il 16 dicembre). Prima, dunque, del dietrofront.