Progetto Italia, Salini Impregilo: ok soci aumento capitale e modifiche Statuto

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Salini Impregilo all'aumento di capitale da 600 milioni propedeutico alla creazione di Progetto Italia il nuovo polo nazionale delle costruzioni. L'aumento di Salini, con esclusione del diritto di opzione, sarà da ripartire tra Salini Costruttori (50 milioni), Cdpe (250), le banche (150) e il mercato (150).



Dopo la delega al CdA per l'aumento, i soci hanno approvato anche le modifiche statutarie per la nuova governance legata alla creazione di Progetto Italia.



