Proger si aggiudica il primo lotto della gara per le infrastrutture stradali indetto da Regione Campania

Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Proger - e formato da Progin, Alphatech, Geocart e D’Agostino Associati - si è aggiudicato il lotto 1 della gara nell’ambito dell’accordo quadro triennale con la Regione Campania per servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sulle reti stradali regionali.

L’accordo triennale prevede l’assegnazione di tre lotti distinti di intervento per un valore complessivo di oltre 24,5 milioni, suddiviso in circa 8,2 milioni di euro per ciascun lotto. L’oggetto dell’accordo quadro include un ampio spettro di interventi: ammodernamento e messa in sicurezza di strade ed opere esistenti; riqualificazione, potenziamento e completamento della rete stradale appartenente al patrimonio regionale. I servizi includono tutte le componenti disciplinari e i livelli di progettazione del progetto infrastrutturale, quali progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché le attività di supporto intese come tutte le attività di campo ed eventualmente di laboratorio necessarie. Tra queste sono incluse le indagini geologiche, geotecniche, sismiche e ambientali e i rilievi sulle opere e i manufatti esistenti, previsti anche attraverso l’utilizzo di droni, laser scanner, LiDAR e GPR.

L’utilizzo di tali tecnologie e l’integrazione dei dati ottenuti è funzionale alla ricostruzione virtuale tridimensionale delle opere in BIM, metodologia di progettazione adottata dal raggruppamento, che permette di realizzare la piena integrazione tra fase progettuale ed esecutiva, ottimizzando la condivisione delle informazioni, i tempi di realizzazione e che, in prospettiva, renderà più agevole la gestione e manutenzione delle opere realizzate da parte della committenza. Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e dell’ingegneria.

L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management in Italia, oltre ad essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record. Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo di circa 130 milioni di euro.