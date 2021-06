Profumo (Leonardo): "In Italia ci vuole un terzo grande gruppo bancario"

(Teleborsa) - "In Italia ci vuole un terzo grande gruppo bancario, oltre ai due che ci sono già". A sostenerlo è Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e in passato AD di UniCredit e Presidente del Monte dei Paschi di Siena. "Per noi di Leonardo avere solo due grandi gruppi bancari essendo una grande impresa italiana è un problema - ha spiegato durante la prima edizione del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa - Quando è iniziato il Covid, non sapendo come sarebbe evoluta la situazione, abbiamo chiesto 2 miliardi di linee di credito aggiuntivo per avere ulteriore liquidità e avere a che fare solo con due grandi gruppi bancari è stato abbastanza complicato perché se una delle due si tira indietro rimaniamo per strada".

Nel suo intervento ha parlato anche dei problemi di accesso al credito delle piccole e media aziende. "Oggi ci sono delle regole UE che rendono estremamente difficile erogare del credito non garantito. E questo è un grande problema - ha detto Profumo - Continuiamo a parlare di creare un mercato azionario mentre dobbiamo creare un mercato del debito perché dobbiamo dare accesso alle piccole aziende a un credito che non sia bancario. Di questo ne sono molto convinto altrimenti continueremo ad avere dei problemi di accesso al credito abbastanza consistenti".