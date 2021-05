11 Maggio 2021

(Teleborsa) - Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la produzione industriale a marzo scende dello 0,1% sul mese precedente e sale del 37,7% su base annua.

"Dati desolanti. È sconfortante che non ci sia alcun recupero su febbraio 2021. Il rialzo annuo è solo un effetto ottico ampiamente previsto visto che nel marzo 2020 c'era stato il primo lockdown, il più duro, e in quel mese c'era stato un tracollo mensile della produzione del 28,4% e del 29,3% su base annua rispetto ai dati resi noti all'epoca dall'Istat, rispettivamente -28,1% e -29,6% considerando gli indici aggiornati ad oggi. Insomma, la ripresa annua è ampia perché lo era ancor di più la caduta dello scorso anno", è stato il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"La conferma è nel fatto che la produzione non ha ancora recuperato quanto perso nel 2020: se si confronta il dato di oggi con quello del febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, c'è un gap da riprendere dell'1,2% ma rispetto all'ultimo mese pre-pandemia, ossia gennaio 2020, il divario è pari addirittura al 2,5%, ossia il doppio, e sale all'8,1% per i beni non durevoli", ha aggiunto Dona.

"Secondo il nostro studio, poi, a marzo 2021 la produzione è inferiore non solo rispetto a febbraio 2021, ma anche nel confronto con il rimbalzo di agosto 2020, con un differenza da colmare del 3,1%" ha concluso.