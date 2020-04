Produzione industriale giù a febbraio. Trend negativo da 12 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, subito prima che lparalizzasse l'Italia. Per il mese diinfattiun vero e proprio, a causa delle misure di contenimento dei contagi, in un contesto che appariva già ampiamente negativo.Secondo l'ultimo rapporto dell', l'indice destagionalizzato dellarispetto a gennaio. Si salva solo, mentre diminuiscono i beni intermedi (-1,1%) ed i beni di consumo (-0,9%). Stabili i beni strumentali risultano stabili.(dicembre-febbraio) che evidenzia unarispetto ai tre mesi precedenti., a febbraio 2020 l'indice complessivo è(i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2019), confermando un. Contenuta crescita solo per i beni strumentali (+1,4% tendenziale), mentre diminuiscono, in misura marcata, ie, in maniera più contenuta, l'energia (-0,6%).di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di), l'industria del legno, della carta e stampa (+6%) e le altre industrie (+5,7%). Le flessioni più ampie si registrano invece nelle industrie, nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua (-6,2%) e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,7%).