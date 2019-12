© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua a calare la produzione industriale.segnandoÈ quanto rileva – in una nota – il. Un dato che – per il Csp – non necessita di particolari commenti data l'importanza dell'attività manifatturiera nell'economia del nostro Paese. Definendo la situazione "decisamente preoccupante",Il prodotto interno lordo ha fatto registrare nei primi tre trimestri tre incrementi congiunturali dello 0,1% e secondo ilche assicura ancora una volta al nostro Paese il ruolo di Cenerentola nell'Unione Europea e non solo. Dall'azione del Governo – afferma Quagliano – non sono venuti finora segnali credibili che possano far ritenere imminente l'adozione di una politica di rilancio dell'industria, dei servizi ed in generale dell'attività economica emassimo già da molto tempo superato da molte economie avanzate".