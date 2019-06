L'Eurogruppo avvisa l'Italia: rispetti le regole

«L' Eurogruppo ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull'Italia e sostiene la richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio»: lo ha detto il presidente dell' Eurogruppo Mario Centeno. «Ringrazio Centeno per il sostegno espresso alla nostra valutazione » sull'Italia, «c'è un

chiaro sostegno per la nostra analisi e il nostro approccio, ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare ogni elemento che l'Italia può portare»: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. «La porta è ancora aperta, siamo in modalità di ascolto», ha aggiunto.

Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria puntano invece a convincere l'Europa che gli obiettivi dell'Italia non sono troppo ambiziosi e che a fine luglio potrà vantare maggiori entrate e minori spese tali da migliorare deficit e debito.

«Non solo la Francia ma tutto l' Eurogruppo ha preso atto delle conclusioni della Commissione e invitato ad andare avanti nel dialogo. Rimango ottimista», ha sottolineato Tria.

L'Italia deve rispondere a breve alle richieste della Commissione Ue e dell' Eurogruppo: ha «alcuni giorni», ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, rispondendo a una domanda sull'Italia. «La Commissione le ha teso una mano, spero che la prenderà, perché è nel nostro comune interesse preparare la strada ad una soluzione costruttiva per l'Italia e per tutti i membri della zona euro», ha aggiunto Le Maire. «Spero che l'Italia coglierà» quest'opportunità, «e che prenda le misure necessarie».

Via libera intanto dell'Eurogruppo al bilancio della Zona Euro. L'accordo fra i Paesi del blocco della moneta unica è stato trovato dopo una riunione fiume durata almeno dieci ore. I negoziati, a quanto sembra, non avrebbero approfondito la questione della tipologia e del livello di finanziamento. «Abbiamo trovato un accordo sugli elementi fondamentali della struttura e della governance del bilancio della zona euro - ha confermato un tweet del ministro dell'Economi francese -. Per la prima volta - ha aggiunto - inizieremo a pensare al futuro come un blocco coerente ed a coordinare le nostre politiche economiche».

Ultimo aggiornamento: 14:29

