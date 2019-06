© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -intensa perquella di ieri, mercoledì 19 giugno, al termine della quale, è stata inviata la lettera delindirizzata agli altrial Presidente della Commissione UEe al Presidente del Consiglio UELo confermano fonti di Palazzo Chigi.Obiettivo dichiaratoper avviare quanto prima il–caldeggiata dalla– pronta ad abbattersi sul nostro– Nessuna volontà di portare avanti unalimentando le frizioni. Anzi. "L'Italia in quanto Paese fondatore della casa comune europea, avverte la piena responsabilità di coltivarecon la commissione Ue". E' quanto si legge in un passaggio della lettera. "Lo ha dimostrato anche nel dicembre 2018, allorché un intenso negoziato, si legge ancora."Ritengo nostro dovere – recita un altro passaggio – aprire adesso, senza ulteriore indugio,e delle nostre economie riconsiderando modelli di sviluppo e crescita che si sono rivelati inadeguati di fronte alle sfide poste da società impoverite, attraversate da sfiducia, rancore e delusione".– Poi il Premier italiano si proietta al futuro, alla ricerca di unper rilanciare il: "Prima che l'Ue si trovi a dover affrontare nuove crisi finanziarie sistemiche e globali – si legge ancora – occorre una riflessione approfondita su come assicurarei. Come l'esperienza ha dimostrato se per assicurare la piena realizzazione dell'uno si sacrifica l'altro si rischia di pagare un prezzo molto alto per la coesione sociale ed economica dei Paesi membri e per la