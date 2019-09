Private equity, giù la raccolta nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa dell'politica ed economica europea, che hanno pesato sui risultati del primo semestre. E' quanto emerge dall'ultima, l'associazione che rappresenta gli operatori del private equity e del venture capital, presentata a Milano e condotta in collaborazione con PwC Deals.La prima parte dell'anno ha registrato una(sul mercato e captive, cioè proveniente dalla casa madre) pari arispetto al primo semestre del 2018. 410 milioni sono stati raccolti sul mercato, -75% rispetto agli 1,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli investitori internazionali hanno pesato sulla raccolta di mercato per il 27%. Le fonti principali della raccolta sono: settore pubblico e fondi sovrani, 31%, fondi pensione e casse, 18% e investitori individuali e family office, 18%."AIFI, per incentivare la raccolta dei fondi, ha messo in campo una serie di attività e roadshow, sia europei sia internazionali, volti a far conoscere il mercato e i suoi operatori", afferma, Presidente AIFI.è stato pari adi euro, inrispetto ai 2,9 miliardi di euro al 30 giugno 2018. Se si escludono i large e mega deal (operazioni caratterizzate da un equity investito superiore ai 150 milioni di euro), l'ammontare risulta pari a 1,9 miliardi di euro in crescita del 39% rispetto agli 1,4 miliardi del primo semestre del 2018.(private equity e venture capital), che% rispetto alle 160 del I semestre 2018). Early stage primo per numero di operazioni (72, -10%).