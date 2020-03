Prismi rileva quota Wellnet di Pierluigi Marciano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prismi ha siglato un. Nello specifico l'operazione prevede che il socio di minoranzadallo stesso detenuta in Wellnet, pari alsociale.Per effetto del conferimento, che già detiene l'88,66% del capitale sociale di Wellnet,alIldell'operazione è stato fissato ine sarà versato mediante l'emissione e assegnazione al socio Pierluigi Marciano di un pari controvalore in azioni ordinarie Prismi.In tale ottica, ilin data odiernaa Pierluigi Marciano per un valore di 394.218 euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di 217.200 azioni ordinarie Prismi al prezzo di 1,815 euro ciascuna.