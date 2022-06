Prismi, prestito obbligazionario per massimi 2 milioni di euro

Lunedì 13 Giugno 2022, 18:45







(Teleborsa) - Il CdA di Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha deliberato l'emissione, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a 2 milioni di euro e della durata di 15 mesi. I proventi dell'emissione dello strumento, denominato "PRISMI 5% 2022 – 2023", saranno utilizzati principalmente per la realizzazione degli obiettivi del piano industriale, l'ottimizzazione e l'integrazione del settore produttivo e il finanziamento delle attività in essere.



Il taglio e lotto minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 euro, mentre il tasso di interesse è fisso lordo pari al 5% annuale con pagamento mensile posticipato. Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ed istituzionali. La prima tranche delle obbligazioni sarà emessa entro giugno 2022. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.