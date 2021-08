Prismi, Negma chiede conversione di altre 10 obbligazioni

1 Minuto di Lettura

Lunedì 30 Agosto 2021, 17:45







(Teleborsa) - Prismi he ha ricevuto la settima richiesta di conversione parziale della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato a Negma Group.



La richiesta di conversione riguarda 10 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 100.000 euro. Residuano 2 obbligazioni ancora da convertire per un valore complessivo di 20.000 euro.



Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione e` stato determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con Negma e di un prezzo determinato in 0,91 euro per azione. Pertanto le 10 obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto 109.890 nuove azioni ordinarie Prismi.