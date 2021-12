Prismi, MIT SIM nuovo operatore specialista

Lunedì 6 Dicembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha reso noto di aver conferito l'incarico di operatore specialista a MIT SIM con decorrenza 9 dicembre 2021. L'intermediario, quotato su Euronext Growth Milan - segmento professionale, subentrerà nel ruolo a Banca Finnat, che ricoprirà l'incarico sino all'8 dicembre incluso. "La società rivolge un sentito ringraziamento a Banca Finnat per la professionalità e cortesia prestata in questi lunghi anni di collaborazione", si legge in una nota.