Prismi, emesse 47.169 azioni a favore di Negma Group Ltd

(Teleborsa) - Prismi, società quotata all'AIM Italia e operante nel settore web e digital marketing, ha reso noto che sono state emesse 47.169 azioni ordinarie in favore di Negma Group Ltd, a seguito della richiesta di conversione parziale della prima tranche di obbligazioni ad essa riservate, che la società aveva comunicato lo scorso 8 luglio.



Per effetto dell'intervenuta conversione, il capitale sociale di Prismi sarà pari a 19.098.725 euro, suddiviso in 19.098.725 azioni, di cui 18.089.550 azioni ordinarie e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale.







