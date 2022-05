Prismi, dal 23 maggio niente ordini senza limite di prezzo

Venerdì 20 Maggio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 23 maggio 2022 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Pertanto le azioni Prismi verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.



Prismi ha archiviato la sessione odierna con un guadagno del 13,87% a quota 0,312 euro per azione. Il titolo è in rialzo del 16% nell'ultimo mese (con la maggior parte del progresso messo a segno da martedì 17 maggio) e in ribasso del 52% da inizio anno.