Prismi, AD rinuncia alle deleghe. Assegnate a presidente Romiti

Martedì 11 Ottobre 2022, 16:45







(Teleborsa) - Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha preso atto della rinuncia, per motivi personali, da parte dell'amministratore delegato Alessandro Reggiani, alle deleghe allo stesso conferite dal CdA il 26 luglio 2021.



Le deleghe sono state contestualmente assegnate al presidente Paolo Romiti. Reggiani continuerà, in ogni caso, a ricoprire la carica di consigliere della società fino alla naturale scadenza dell'incarico.



La società ha chiuso il primo semestre del 2022 con una perdita in allargamento a 2,6 milioni di euro, mentre il titolo è uno dei peggiori dell'indice FTSE Italia Growth da inizio anno (calo di oltre l'80%). Pesa anche il prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group.









(Foto: © rawpixel)