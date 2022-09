Prinoth lancia la nuova versione del battipista a idrogeno Leitwolf h2 Motion

Arriva un nuovo prototipo di battipista a idrogeno. Prinoth, l'azienda che fa capo al gruppo italiano Hti attivo anche negli impianti a fune e nell'innevamento programmato, ha presentato la nuova versione del Leitwolf h2 Motion, un colosso dotato di un motore a sei cilindri da 13 litri sviluppato da Fpt Industrial che eroga 460 CV. Il motore è simile alla versione diesel e garantisce le medesime prestazioni. L'unica differenza sostanziale è il serbatoio del carburante: l'idrogeno è immagazzinato in cinque serbatoi montati sul retro del veicolo, che ne prolungano di fatto l’autonomia, salita a oltre tre ore in seguito ai primi test effettuati.

L'obiettivo della società è di arrivare tra due anni alla produzione di serie dei battipista a idrogeno. Anche se resta da studiare come organizzare il rifornimento. Sono in corso contatti con alcune stazioni sciistiche per avviare un primo progetto di produzione di idrogeno sul posto.

Nel dicembre 2020 Prinoth aveva ha presentato il Leitwolf h2 Motion, il primo battipista al mondo alimentato da una cella a combustibile a idrogeno. Parallelamente, sono stati portati avanti i lavori su ulteriori tecnologie e sono stati effettuati ingenti investimenti in ricerca e sviluppo.

"Adesso disponiamo di due macchine a idrogeno con due diversi azionamenti", afferma Martin Kirchmair, direttore tecnico della Prinoth divisione battipista. "La prima versione del Leitwolf h2 Motion è alimentata da una cella a combustibile a idrogeno, mentre il nostro ultimo sviluppo utilizza un motore a combustione interna."

Sia che si tratti di una cella a combustibile a idrogeno o di un motore a combustione di idrogeno, il Leitwolf h2 Motion è stato progettato principalmente per la preparazione delle piste nei grandi comprensori sciistici, grazie alla sua potenza e alle sue dimensioni. Così Prinoth compie un ulteriore passo verso l'obiettivo di una flotta carbon free. Con l'Husky eMotion elettrico, già sul mercato, e i due prototipi a idrogeno, l'azienda continua nello sviluppo di battipista sostenibili e privi di CO2.

"Ma il nostro impegno sul versante della sostenibilità si declina soprattutto nel supporto fornito ai nostri clienti impegnati a raggiungere i propri obiettivi green", afferma Horst Haller, amministratore delegato di Prinoth. "Inoltre per i nostri veicoli più piccoli e per alcune applicazioni specifiche, le soluzioni a motorizzazione elettrica sono la strada da percorrere. Mentre per i nostri veicoli di più grandi dimensioni, è sicuramente l'idrogeno una delle soluzioni per il futuro".

Intanto Prinoth, azienda con 900 collaboratori in tutto il mondo e quattro siti produttivi a Vipiteno, Granby (Canada), Herdwangen (Germania) e St. Peter (Usa) quest’anno celebra i sessant’anni di attività. Risale infatti al 1962 il primo battipista creato dall'ex pilota di Formula 1, Ernst Prinoth. «In un momento economico estremamente difficile, come quello dettato dalla pandemia, abbiamo voluto mantenere alta la concentrazione su due pilastri della nostra azienda: i nostri collaboratori e i nostri investimenti in ricerca e sviluppo orientati verso una preparazione delle piste sempre attenta all’ecosistema naturale», ha affermato Klaus Tonhäuser, presidente di Prinoth.