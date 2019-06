Primo volo transatlantico per il nuovo A321neo di La Compagnie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il primoa corridoio singolo destinato a, vettore francese che opera voli di linea transatlantici configurato esclusivamente in Classe Business, ha effettuato ieri, 6 giugno, il volo inaugurale dall'aeroporto diall'aeroporto internazionale di. Lo stesso aeromobile sarà presentato in mostra statica presso lo stand dial salone aeronautico diche si apre il prossimo 17 giugno.L'A321 di La Compagnie, in leasing da, è dotato di motori di nuova generazione LEAP 1A di CFM International e dispone unicamente di una cabina di Classe Business con 76 poltrone full flat, offrendo ai passeggeri un livello di comfort senza pari. La cabina è anche dotata di elevati livelli di connettività di bordo.Selezionati per efficienza operativa, livelli di comfort e autonomia eccezionali, questi aeromobili a corridoio singolo di nuova generazione consentono al vettore francese di beneficiare di una migliore efficienza nei consumi e di costi operativi inferiori sulla rotta transatlantica Parigi - New York.Con questo nuovo A321neo, La Compagnie diventa l'ultimo operatore dell'A321neo. Il vettore ha inoltre già ordinato altri due nuovi A321neo.L'A320neo e gli aeromobili derivati membri della stessa Famiglia, sono gli aeromobili a corridoio singolo più venduti al mondo, con oltre 6.500 ordini da più di 100 clienti sin dal lancio, avvenuto nel 2010. Questo innovativo aeromobile è dotato delle più recenti tecnologie, inclusi motori di nuova generazione e un design di cabina diventato punto di riferimento per il settore che consentono il 20% di risparmio sul carburante. L'A320neo consente anche significativi vantaggi ambientali, con una riduzione dell'impronta acustica di quasi il 50% rispetto agli aeromobili della precedente generazione