(Teleborsa) - È decollato ieri, giovedì 2 giugno, il primo volo diretto tra Belgrado e Trieste, operato dalla compagnia di bandiera serba Air Serbia. Il volo inaugurale, lo JU464, atterrato all'aeroporto internazionale di Ronchi dei Legionari, è stato accolto con il tradizionale "ponte d'acqua" nello scalo in Friuli Venezia Giulia.



Trieste è la quarta destinazione in Italia per Air Serbia, dopo Roma, Milano e Venezia. Air Serbia volerà su Trieste due volte alla settimana.