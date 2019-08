Primo volo British Airways da Milano Bergamo a Londra Gatwick

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per il. La nuova rotta consarà inaugurata domenica primo settembre con arrivo del primo aeromobile previsto alle 18:40 all'Aeroporto di Milano Bergamo, da dove riparte alle 20:05.con partenza per Londra Gatwick fissata alle ore 11:00., con un Airbus 320 da 177 posti. Dal 7 dicembre 2019 il volo diventerà giornaliero con aggiunta del sabato."La presenza della maggiore compagnia aerea del Regno Unito è motivo di prestigio e assegna al nostro aeroporto un ruolo ancora più rilevante nel panorama del trasporto aereo –, società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo -, offrendo comode opportunità di volo ai passeggeri diretti nel Regno Unito, soprattutto nell'ampia fetta di popolazione concentrata a est di Milano, e ai residenti nella catchment area del secondo scalo britannico, distante soli 45 km da Londra, in posizione ideale anche per raggiungere le numerose città della costa sud dell'Inghilterra e ottimamente servito per i trasferimenti via terra. Altro vantaggio deriva da orari e frequenze dei voli, opportunamente studiati per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori.". Il nuovo volo tra Londra Gatwick e Milano Bergamo ne è un ottimo esempio –- Ci auguriamo che i passeggeri che viaggiano da Milano Bergamo sappiano approfittare dell'opportunità offerta dei."