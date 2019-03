Primo Embraer-195 alla Ukraine Airlines

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ukraine International Airlines ha ricevuto il primo Embraer-195. L'aereo ha ricevuto il numero di registrazione UR-EMG ed è diventato il sesto aeromobile del marchio Embraer nella flotta UIA.L'aereoin configurazione cabina a due classi: Business ed Economy Class. I passeggeri potranno usufruire dei vantaggi anche della classe economica premium sui voli a medio raggio e nazionali.Questo tipo di aeromobile è stato acquisito dalla compagnia ucraina con l'obiettivo di migliorare il servizio e l'efficienza sulle rotte internazionali nazionali e a breve raggio e sostituisce il Boeing 737 Classic dismesso alla fine del 2018. Tale sostituzione assume particolarmente rilevanza sui voli interni all'Ucraina, in quanto alcuni degli aeroporti regionali non possono ricevere il Boeing 737-800 Next Generation. Nel 2019, l'UIA riceverà un secondo velivolo Embraer-195.