(Teleborsa) - Ci sarebbero i primi arresti per la tragedia del Boeing della Ukraine Airlines abbattuto in Iran. Ad annunciarlo è stato il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili.



Secondo il portavoce, l'Iran "ha avviato un'indagine a tutto campo" e "alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore", senza però dare altre specifiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA