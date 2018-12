Prima missione per conto della NASA del piccolo razzo Electron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il vettore è stato lanciato dalla penisola di Mahia, nel nord della Nuova Zelanda, e ha immesso in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall'Agenzia Spaziale Americana e da scuole statunitensi.Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell'orbita terrestre bassa,, con l'obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestre e rilevare dati meteorologici.Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate,: 2 nanosatelliti CubeSat dell'azienda Spire, uno dell'azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo., aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale., pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.