Prima Industrie, ok UE a takeover a fondi Alpha e Peninsula

Lunedì 31 Ottobre 2022, 15:30







(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Prima Industrie da parte dei fondi di investimento lussemburghesi Alpha Private Equity e Peninsula Investments. Prima Industrie è un produttore italiano di sistemi laser per l'utilizzo nell'industria manifatturiera.



Alpha è un investitore di private equity in diversi settori europei, come la produzione industriale, i servizi e la distribuzione. Peninsula effettua investimenti in diversi settori, come la produzione industriale, la tecnologia, i servizi alle imprese e le tecnologie finanziarie.



Bruxelles ha concluso che l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, dato che non vi sono sovrapposizioni tra le attività delle società. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di revisione della concentrazione.