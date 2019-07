Prima giornata di Parmitano nello spazio a bordo di ISS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha trascorso le prime ore a bordo della stazione spaziale internazionale, dove è giunto la notte scorsa insieme ai compagni di viaggio della, il russo Alexander Skvortsov e lo statunitense Drew Morgan. Gli altri inquilini della stazione sono Christina Koch e Nick Hague della Nasa e Alexey Ovchinin di Roscosmos.Il gruppo resterà tale fino al prossimo mese di ottobre, quando con l'inizio di, Luca Parmitano si preparerà a una complessa attività extraveicolare per provvedere alla, il rivelatore utilizzato nella fisica delle particelle installato dal 19 maggio 2011 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il compito affidato agli astronauti è quello di sostituire una pompa di raffreddamento, un'operazione molto delicata che ha richiesto la costruzione di strumenti dedicati, alcuni molto piccoli e difficili da gestire con i guanti, e di speciali maniglie per lavorare in sicurezza.