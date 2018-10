"Prima Fermata Savigliano": Alstom inaugura il suo "Museo" nella storica fabbrica di Treni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -appunto dall'Industria ferroviaria francese e integrato con un altro spazio museale già esistente per ricordare il ruolo appunto di Savigliano e dei suoi abitanti nellaProtagonista quindi Savigliano, storico centro agricolo in uno dei territori italiani più celebri per la produzione del vino, a cominciare dal Barolo, e per i tartufi della vicina Alba.per la realizzazione, voluta da Re Vittorio Emanuele II° di Savoia, della prima ferrovia appunto del Piemonte, laFerrovia inaugurata dal Capo del Governo,, via via sempre più grande, per la fabbricazione di treni e dei tanti meccanismi necessari per l'allestimento della ferrovia e la marcia del treno che si affacciava alla ribalta tra non poco scetticismoIncremento ancor più, l'elettrotreno ad assetto variabile ETR 450 dall'assoluta innovativa tecnologia, noto in tutto il mondo e che permise l'avvio dei servizi Alta Velocità in Italia.i.e le fermate di "Prima Fermata: Savigliano" diventano tre, oltre all'Archivio Storico, con l'apertura dele de. L'obiettivo, attraverso questo vero e proprio percorso, ègrazie a collaborazioni con scuole e aziende del territorio per far conoscere la storia di Savigliano".La nuova sezione, tappa numero due del percorso, presso il, racconta la storia dello stabilimento,, per arrivare al periodo Fiat Ferroviaria nel 1970, e all'acquisizione da parte del Gruppo Alstom negli anni 2000 fino ai nostri giorni. Il percorso tra storia e attualità sottolinea l'importanza del, con uno sguardo, oltre, al futuro e alle nuove tecnologie."Siamo- ha detto Davide Viale, Direttore del sito Alstom di Savigliano. - Da tanto tempo Alstom voleva creare un museo nel nostro sito.. Oggi Alstom, con la sua tecnologia d'avanguardia e la sua fabbrica 4.0, continua a fare la storia dell'industria ferroviaria"."Sono oltreche diventano 1200 nei momenti in cui le commesse di treni sono più alte; in Italia abbiamo un totale di 8 siti, di 3000 dipendenti, disponiamo di 31 depositi anche di clienti dal Nord Italia alla Calabria.ordinati, straordinariamente innovativi per confort dei passeggeri, sicurezza di marcia e personale per chi viaggia; eccezionalmente ecologici sia per quanto riguarda il riciclaggio dei materiali utilizzati che per le emissioni prodotte, praticamenteche già circolano in prova per ottenere l'omologazione e che