Prezzi carburante, situazione di quiete sulla rete italiana

(Teleborsa) -. Come riporta Quotidiano Energia in una nota, nonostante le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in lieve salita,da parte delle compagnie.Ciò comporta anche una situazione di quiete sul territorio dove. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di domenica comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il, con i diversi marchi che vanno da 1,588 a 1,607 euro/litro (no-logo a 1,574). Ilcon le compagnie che passano da 1,474 a 1,493 euro/litro (no-logo a 1,458).Quanto al, con gli impianti colorati che vanno da 1,700 a 1,804 euro/litro (no-logo a 1,622), mentre, con i punti vendita delle compagnie tra 1,600 e 1,707 euro/litro (no-logo a 1,507). Il(no-logo a 0,616).