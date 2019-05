Previsioni economiche, Ue rivede al ribasso le stime di crescita del Pil italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per l'Italia la pagella si preannunciava impietosa e, come previsto,"La debolezza frutto della contrazione dello scorso semestre, lascerà il passo a una tenue ripresa", scrive Bruxelles. I consumi dovrebbero essere aiutati dal reddito di cittadinanza, maaggiunge. "Le previsioni – precisa la Commissione – sono basate su uno scenario di no-policy-change e non incorporano gli effetti" dell'aumento dell'Iva previsto dalle clausole di salvaguardia.La Commissione europea prevede peggioramenti dei parametri chiave sui conti pubblici dell'Italia. Per l'Ue, dal 2,1 per cento del 2018, e, dal 132,2 per cento dello scorso anno,In rialzo anche il: dal 2,2 per cento del 2018 al. Da rilevare, che nell'accordo Roma-Bruxelles sulla manovra di Bilancio 2019, era previsto che il disavanzo strutturale non peggiorasse quest'anno.considerando "probabile che il nuovo sistema del reddito di cittadinanza aumenti il numero di persone che si registrano ufficialmente come disoccupati, e che dovranno quindi conteggiate nella forza lavoro". La Commissione prevede che "il mercato del lavoro si indebolirà considerevolmente" nell'arco temporale esaminato (2019-2020) e che"Le rinnovate tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato rappresentano un rischio" sulla dinamica dei conti pubblici dell'Italia. "All'opposto – afferma la Commissione europea –