Prestitionline e Capitalfin (Banca Ifis) avviano partnership

(Teleborsa) -società leader nel mercato italiano della distribuzione di prestiti personali,, società del Gruppo Banca Ifis specializzata nell'erogazione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento, annuncianoCapitalfin, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel credito al consumo, promuoveràe nella sezione Prestiti diil servizio di. Grazie a questa collaborazione PrestitiOnline rafforza ulteriormente il servizio di comparazione di finanziamenti e amplia a 25 il numero dei partner.Capitalfin eroga prestiti ai propri clienti offrendo un. Inoltre, è al fianco del cliente in ogni fase di finanziamento, con back office dedicato e una presenza capillare sul territorio attraverso una rete di circa 100 agenti distribuiti su tutto il territorio nazionale., Direttore Generale della divisione broking di Gruppo MutuiOnline e AD di PrestitiOnline, ha espresso soddisfazione per la collaborazione che consente di "accogliere anche il Gruppo Banca Ifis tra i partner" ed ha spiegato "Capitalfin ha deciso di riservare tassi dedicati unicamente al nostro portale, offrendo inoltre una struttura snella, veloce e flessibile"."Lo sviluppo del canale digitale è sempre stato uno degli elementi alla base del rilancio commerciale di Capitalfin e proprio per questo motivo siamo molto soddisfatti di aver concluso questo importante accordo con PrestitiOnline", commenta, Amministratore Delegato di Capitalfin.