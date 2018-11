Prestiti alle famiglie in aumento a ottobre. Importo medio mai così alto dal 2010

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riprendono vigore a ottobre le. L'ultimo barometro CRIF segnala unrispetto al corrispondente periodo del 2017, grazie alla componente dei, che registrano la. Ihanno mostrato invece un incremento del 3,7% risultando in ripresa dopo un primo trimestre dell'anno leggermente negativo.Da rilevare il: è infatti pari ae segna un, ilrispetto a ottobre dello scorso anno, che tra l'altro già aveva avuto un'ottima performance.Relativamente alla distribuzione delle richieste, la rilevazione di ottobre vede unoa discapito delle richieste per importi inferiori ai 5.000 Euro (in calo di -2,7 punti percentuali), benché quest'ultima classe rimanga la classe preferita dagli italiani, con il 43,2% del totale.L'analisi della distribuzione delle richieste di prestiti per durata del finanziamento conferma che anche in questa porzione d'anno, con una quota pari al 27,5% del totale (+2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017).Nei primi 10 mesi dell'anno è stata la, con una quota pari al 25,6% del totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni, con il 22,8%.