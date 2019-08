Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causa del riaccendersi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La lotta dei dazi tra le due superpotenze ha portato in negativo le contrattazioni di tutti i listini europei, compresaAnche ilmercato USA segna un andamento in picchiata.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,108. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.444,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,00%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +202 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,53%.lettera su Francoforte, che registra un importante calo del 2,92%, affonda Londra, con un ribasso del 2,38%, e crolla Parigi, con una flessione del 3,34%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,19%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.009 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,3%), come il FTSE Italia Star (-1,7%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti tecnologia (-6,71%), automotive (-3,61%) e viaggi e intrattenimento (-3,01%).A2A, che mette a segno un +1,71%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene -6,63%.Vendite a piene mani su STMicroelectronics, che soffre un decremento del 6,61%.Pessima performance per Pirelli, che registra un ribasso del 6,05%.Sessione nera per Exor, che lascia sul tappeto una perdita del 4,04%.Al Top tra le azioni italiane a, doValue (+1,96%), Tod's (+1,12%), De' Longhi (+0,94%) e Banca Ifis (+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply, che prosegue le contrattazioni a -10,10%.In caduta libera Biesse, che affonda del 5,28%.Pesante Autogrill, che segna una discesa di ben -4,29 punti percentuali.Seduta drammatica per Cairo Communication, che crolla del 3,45%.