Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con Milano che batte bandiera nera per performance negativa. A pesare sulle contrattazioni, le attese sul responso previsto per domani sera, da parte dellae l'evolversi delleBilancio negativo anche per la borsa americana, dove lo S&P-500 segna un calo dello 0,23%.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,115. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.427,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,63%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +199 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,59%.Tra i mercati del Vecchio Continente crolla Francoforte, con una flessione del 2,14%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,38%, e vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento dell'1,54%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,87%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share crolla dell'1,83%, scendendo fino a 23.219 punti. Pesante il FTSE Italia Mid Cap (-1,58%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).Si distingue a Piazza Affari il settore alimentare ed esibisce un +0,95% sul precedente.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti automotive (-3,13%), telecomunicazioni (-3,00%) e servizi finanziari (-2,66%).Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Campari, che segna un aumento dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Fineco, che continua la seduta con -4,61%.Pessima performance per Fiat Chrysler, che registra un ribasso del 4,32%.Sessione nera per BPER, che lascia sul tappeto una perdita del 3,97%.In caduta libera Leonardo, che affonda del 3,72%.Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, De' Longhi (+6,17%), Biesse (+0,81%) e Carel Industries (+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brembo, che prosegue le contrattazioni a -4,67%.Pesante Banca MPS, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali.Seduta drammatica per doValue, che crolla del 4,33%.Sensibili perdite per Datalogic, in calo del 4,31%.