Pressione fiscale, nel 2019 salirà al 43%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'allarme arriva dal: secondo l'associazione di artigiani e piccole imprese, la revisione al ribasso della crescita economica italiana avrebbe evidenziato non solo il rallentamento in atto dell'economia e la difficoltà di mantenere in ordine i conti pubblici, ma anche un probabilissimo aumento della pressione fiscale.Con una previsione di crescita dell'1% del PIL indicata dal Mef a dicembre, la pressione fiscale per l'anno in corso era già data in rialzo al 42,3%, come ha sottolineato il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo. "", ha spiegato Zabeo.L'aumento della pressione fiscale non si tradurrà immediatamente in tasse più alte per le famiglie, ma è quello che accadrà: secondo i calcoli della Cgia, Se per i primi due l'aggravio di imposta nel 2019 sarà pari a 1,8 miliardi di euro, per i secondi il maggior gettito peserà per 2,5 miliardi di euro.Per questo, "", conclude Zabeo che parla di un probabile "ritocco all'insù delle commissioni bancarie che incidono ormai per il 40% circa dei ricavi netti dellebanche"."Con una pressione fiscale che negli ultimi decenni è salita costantemente senza che ciò abbia comportato un incremento deiservizi offerti a famiglie e aziende si sono sacrificati i consumi e gli investimenti", ha dichiarato il segretario della CGIAA ciò si aggiungono le crescenti. Alle piccole e piccolissime imprese, inparticolare, il calo dei consumi delle famiglie ha creato non pochi problemi finanziari, costringendo molte partite Iva a chiudere definitivamente l'attività".Il quadro è aggravato dal rischio di unache potrebbe scattare su richiesta dell'UE a seguito del probabile mancato gettito di alcune voci introdotte nell'ultima legge di Bilancio che allontanerebbe l'Italia dagli obbiettivi di deficit e del debito presi con Bruxelles.Secondo la Cgia, dalla privatizzazione di beni dello Stato le casse pubbliche dovrebbero incassare 18 miliardi di euro, ma l'obbiettivo "a oggi sembra sovrastimato": anche il gettito aggiuntivo di 2 miliardi dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica viene definito "importo difficilmente raggiungibile".